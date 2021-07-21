Senegal'de Kurban Bayramı kutlanmaya başlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Senegal'de Kurban Bayramı kutlanmaya başlandı

Senegal'de Kurban Bayramı kutlanmaya başlandı
Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Kurban Bayramı'nın kutlanmaya başladığı Senegal'de, Türkiye Diyanet Vakfı ekibi başkent Dakar'da cami bahçesinde çocuklara şeker ikramında bulundu.

Kurban Bayramı'nın kutlanmaya başladığı Senegal'de, Türkiye Diyanet Vakfı ekibi başkent Dakar'da cami bahçesinde çocuklara şeker ikramında bulundu.

Kurban Bayramı'nın ülkenin büyük bölümünde 21 Temmuz'da başladığı Senegal'de başkent Dakar'da bulunan Batı Afrika'nın en büyük camisi Massalikoul Jinaan'da da bayram namazı kılındı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında camiye girişte vatandaşların elleri dezenfekte edildi.

Camiye girişte takmanın zorunlu olması nedeniyle maskesi bulunmayana maske dağıtıldı.

Kurban organizasyonu kapsamında ülkede bulunan Türkiye Diyanet Vakfı ekibi de namazın ardından cami bahçesinde çocuklara şeker dağıtıp halkla sohbet etti.

Ekip, daha sonra 2 bin büyükbaş kurban kesimi için ülkenin çeşitli bölgelerine dağıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

Bayramda Marmara'daki adalar tatilci akınına uğradı! Oteller doldu taştı, personellerin izinleri iptal edildi
Bayramda Marmara'daki adalar tatilci akınına uğradı! Oteller doldu taştı, personellerin izinleri iptal edildi
Bayramda tatile çıkanlar dikkat! Çıkarılan maskeler koronavirüse davetiye çıkarıyor
Bayramda tatile çıkanlar dikkat! Çıkarılan maskeler koronavirüse davetiye çıkarıyor
Sabah kaybettiği ineği, akşam 'Bir umut bulurum' diyerek gittiği ormanda kesti
Sabah kaybettiği ineği, akşam "Bir umut bulurum" diyerek gittiği ormanda kesti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Ersin Tatar Bülent Turan Süleyman Soylu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Hande Erçel Hande Yener Demet Akalın Neslihan Atagül
Spor Burak Elmas Mehmet Topal Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Senegal'de Kurban Bayramı kutlanmaya başlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 14:03:43. #1.16#

title