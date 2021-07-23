Senegal'de Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor
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Senegal'de Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor

Senegal'de Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor
Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

Senegal'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 3'üncü dalga yaşanırken, günlük vaka sayıları artışını sürdürüyor.

Senegal'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 3'üncü dalga yaşanırken, günlük vaka sayıları artışını sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 953 test yapıldı, 1041 kişide virüse rastlandı.

Virüs nedeniyle 8 kişi yaşamını yitirdi, 257 kişi sağlığına kavuştu.

Ülkede 18 Temmuz'da son 24 saatte 1722 kişide Kovid-19'a rastlanmış, salgının başladığı 2 Mart 2020'den bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçmişti.

Yıl sonuna kadar 9 milyon kişinin aşılanması planlanıyor

ABD'nin bağışıyla 20 Temmuz'da ülkeye ulaşan 151 bin 200 doz Johnson and Johnson aşısının kullanımına bugün itibarıyla başlandı.

Yaklaşık 16 milyonluk ülkede salgının başından bu yana 55 bin 861 kişide virüse rastlanırken, 1264 kişi hayatını kaybetti.

Senegal'de 23 Şubat'ta başlayan aşılama kampanyasında bugüne kadar 622 bin 940 kişi aşı oldu.

Ülkede yıl sonuna kadar 9 milyon kişinin aşılanması planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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