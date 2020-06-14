Senegal'de Kovid-19 vaka sayısı 5 bini geçti Batı Afrika ülkesi Senegal'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 5 bini geçti.

Batı Afrika ülkesi Senegal'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 5 bini geçti.

Senegal Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 94 yeni vakayla ülkede toplam vaka sayısı 5 bin 90'a yükseldi.

Ülkede bugüne kadar Kovid-19 bulaşan 3 bin 344 kişi iyileşirken, 60 kişi yaşamını yitirdi.

Afrika'da salgının başından bu yana Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 6 bini geçti.

Kaynak: AA