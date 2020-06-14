Senegal'de Kovid-19 vaka sayısı 5 bini geçti
Batı Afrika ülkesi Senegal'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 5 bini geçti.
14.06.2020 14:51 | Son Güncelleme: 14.06.2020 15:35
Batı Afrika ülkesi Senegal'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 5 bini geçti.
Senegal Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 94 yeni vakayla ülkede toplam vaka sayısı 5 bin 90'a yükseldi.
Ülkede bugüne kadar Kovid-19 bulaşan 3 bin 344 kişi iyileşirken, 60 kişi yaşamını yitirdi.
Afrika'da salgının başından bu yana Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 6 bini geçti.
Kaynak: AA