Senegal'de Kovid-19 vaka sayısı 3 bini geçti Batı Afrika ülkesi Senegal'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlemlerin artırıldığı son 24 saatte vaka sayısı 3 bin 47'ye yükseldi.

Batı Afrika ülkesi Senegal'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlemlerin artırıldığı son 24 saatte vaka sayısı 3 bin 47'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan 899 testten 71'inin pozitif çıktığı duyuruldu.

Açıklamada, ilk vakanın görüldüğü 2 Mart'tan bu yana ülkede toplam 3 bin 407 Kovid-19 vakası tespit edildiği, bunlardan 1456'sının iyileştiği, 35'inin yaşamını yitirdiği, 1'inin de vatandaşı olduğu ülkeye gönderildiği belirtildi.

Kovid-19 bulaşan 12'sinin durumu ağır 1555 kişinin de tedavisine devam ediliyor.

Şehirler arası seyahat yasağı

Ülkede, 21.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı halen devam ederken, 26 Mayıs'a kadar şehirler arası seyahat yasağı getirildi.

Öte yandan Senegal, görülen vaka sayısı bakımından kıta ülkeleri arasında 3 bini geçen 10 ülkeden biri oldu.

Güney Afrika Cumhuriyeti, toplamda ortaya çıkan 21 bin 343 vaka sayısıyla ilk sırada yer alıyor.

Kıtada ise bugüne kadarki 107 bin 412 vakadan 3 bin 246'sı yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA