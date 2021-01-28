Senegal'de Kovid-19'un İngiltere'de görülen türüne rastlandı
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Senegal'de Kovid-19'un İngiltere'de görülen türüne rastlandı

28.01.2021 18:15 | Son Güncelleme: 28.01.2021 18:18
Senegal'de Kovid-19'un İngiltere'de görülen türüne rastlandı

Senegal'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere'de görülen türüne rastlandığı bildirildi.

Senegal'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere'de görülen türüne rastlandığı bildirildi.

Sağlık Araştırmaları, Epidemiyolojik Gözetim ve Eğitim Enstitüsü (IRESSEF) Direktörü Souleymane Mboup, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'un İngiltere'de ortaya çıkan türünün Senegal'de görüldüğünü duyurdu.

Söz konusu mutasyonun, Senegal'de ikamet eden Hint bir hastada görüldüğü belirtildi.

Kovid-19'un İngiltere'de görülen türü, 15 Ocak'ta da Senegal'in komşusu Gambiya'da tespit edilmişti.

Yaklaşık 15 milyon nüfusa sahip Senegal'de salgının başından bu yana 25 bin 711 kişi Kovid-19'a yakalandı, 614 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Son dönemde artan vakalar nedeniyle 6 Ocak'tan 20 Şubat'a kadar başkent Dakar ile Thies bölgelerinde 21.00-05.00 saatlerinde kısmi sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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