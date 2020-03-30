Senegal'de Kovid-19 testi yaptığını iddia eden "sahte doktor" yakalandı Senegal'in başkenti Dakar'da "yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri yaptığını" iddia eden sahte doktor tutuklandı.

Senegal'in başkenti Dakar'da "yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri yaptığını" iddia eden sahte doktor tutuklandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, bir televizyon programına konuk olan Ahmadou Samba, Kovid-19 belirtileri gösteren kişilerden örnek aldıktan sonra hastalara testin negatif çıktığını söyledi.

Samba'nın doktor olmadığından şüphelenen eski bir hastasının ihbarı üzerine harekete geçen polis, açtığı soruşturma sonucu doktor olmadığı ve sahte diploma ayarladığı anlaşılan Samba'yı tutukladı.

Senegal Tabipler Odasından yapılan açıklamada, Samba'nın kendilerinde kaydının bulunmadığı belirtildi.

Öte yandan sosyal medyada yapılan fotoğraflı paylaşımlarda, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait ve kapatılan Samanyolu televizyonunun sahte doktor Samba'dan uzman görüşü aldığı görülüyor.

Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı 134'e yükseldi

Senegal'de Kovid-19 vaka sayısı 19 artarak 134'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının yayımladığı son 24 saate ait verilere göre, 87 kişide yapılan testlerden 20'sinin sonuçları pozitif çıktı.

Vakalardan 28'i ise sağlığına kavuştu.

Kaynak: AA