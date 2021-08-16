Senegal'de Kovid-19 salgınının sona ermesi için 313 hatim indirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Senegal'de Kovid-19 salgınının sona ermesi için 313 hatim indirildi

Senegal'de Kovid-19 salgınının sona ermesi için 313 hatim indirildi
Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

Senegal'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sona ermesi için 313 hatim indirildi.

Senegal'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sona ermesi için 313 hatim indirildi.

Batı Afrika'nın en etkili dini hareketlerinden Ticani tarikatının tavsiyesiyle, Senegal'in iç kesimlerinde yer alan Kaolack bölgesinde "Kur'an Öğretmenleri Dayanışma Derneği" mensupları bir araya geldi.

Dernek üyeleri, Kovid-19 salgınının bitmesi için 313 hatim indirdi ve dualar etti.

Daha önce de Senegal İmamlar ve Ulemalar Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamada, salgın döneminde aşı olmamanın intihardan farksız olduğu belirtilerek, halka aşı olması çağrısı yapılmıştı.

Öte yandan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 3 bin 497 test yapıldı ve 266 kişide virüse rastlandı.

Kovid-19 nedeniyle 13 kişi yaşamını yitirirken, 428 kişi de sağlığına kavuştu.

Ülkede salgının başından bu yana 70 bin 679 kişi virüse yakalandı, 1600 kişi hayatını kaybetti.

Halihazırda, Sinovac, Johnson&Johnson ve AstraZeneca aşılarının kullanıldığı Senegal'de 23 Şubat'tan bu yana aşı olanların sayısı 1 milyon 105 bin 420'ye ulaştı.

Yaklaşık 16 milyon nüfuslu ülkede toplum bağışıklığının kazanılması için 9 milyon kişinin aşılanması hedefleniyor.

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahmut Özer İlham Aliyev Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Hande Erçel Şeyma Subaşı Süreyya Yalçın Şahan Gökbakar
Spor Lionel Messi Rıza Çalımbay Alex Teixeira Mustafa Denizli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Senegal'de Kovid-19 salgınının sona ermesi için 313 hatim indirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 04:41:00. #1.16#

title