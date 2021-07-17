Senegal'de Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Senegal'de Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

Senegal'de Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

Senegal'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılırken, hükümet önlem almamakla eleştiriliyor.

Senegal'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılırken, hükümet önlem almamakla eleştiriliyor.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 3 bin 815 test yapıldı, 1366 kişide virüse rastlandı.

Böylece, ülkede salgının başladığı 2 Mart 2020'den bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Geçen hafta yüzde 25 olarak belirlenen pozitif çıkma oranı da yüzde 36'ya yükselirken virüs nedeniyle 5 kişi yaşamını yitirdi, 154 kişi sağlığına kavuştu.

Ülkede daha önce en yüksek günlük vaka sayısı 14 Temmuz'da 733 olarak kaydedilmişti.

Kurban Bayramı öncesi artan vaka sayıları nedeniyle hükümet ve Cumhurbaşkanı Macky Sall de eleştirilerin hedefi oldu.

Geçen ay "ekonomik turne" kapsamında ülkenin tüm bölgelerini dolaşan ve gittiği şehirlerde destekçileriyle bir araya gelen Sall, topluma "kötü örnek" olmakla suçlanıyor.

Hükümet şimdilik sert önlemler almaktan kaçınırken, sık sık maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulunuyor.

Bazı kaynaklar ise bugün kayda geçen artış sonrası ülke sınırlarının kapatılması ve seyahat kısıtlamaları gibi katı önlemlerin masada olduğunu belirtiyor.

Yaklaşık 16 milyonluk ülkede salgının başından bu yana 50 bin 374 kişide virüse rastlanırken, 1214 kişi hayatını kaybetti.

Senegal'de 23 Şubat'ta başlayan aşılama kampanyasında bugüne kadar 605 bin 384 kişi aşı oldu. Ülkede yıl sonuna kadar 3 milyon kişinin aşılanması planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

İngiltere'de günlük vaka sayısı 50 bini geçti
İngiltere'de günlük vaka sayısı 50 bini geçti
Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile bayram genelgesi
Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile bayram genelgesi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Emre Altuğ Hande Yener Düm Tek Tek
Spor Ali Koç Mesut Özil Mustafa Er Alper Yılmaz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Senegal'de Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 22:11:29. #1.15#

title