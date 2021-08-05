Senegal'de Kovid-19 kaynaklı ölümler nedeniyle mezarlıklar dolmak üzere
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Senegal'de Kovid-19 kaynaklı ölümler nedeniyle mezarlıklar dolmak üzere

Senegal'de Kovid-19 kaynaklı ölümler nedeniyle mezarlıklar dolmak üzere
Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

Senegal yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının 3'üncü dalgasıyla mücadele ederken, yüksek seyreden Kovid-19 kaynaklı ölümler nedeniyle başkent Dakar'daki mezarlıklarda yer sıkıntısı yaşanıyor.

Senegal yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının 3'üncü dalgasıyla mücadele ederken, yüksek seyreden Kovid-19 kaynaklı ölümler nedeniyle başkent Dakar'daki mezarlıklarda yer sıkıntısı yaşanıyor.

Yerel basında çıkan haberlere göre, başkentteki bazı mezarlıklarda günlük defin sayısı 3 kat arttı. Haftada 6-7 defin işlemi yapılan mezarlıklarda son haftalarda günlük 7-8 defin yapıldığı öğrenildi.

Ülke, Kovid-19 salgınının en zorlu evresinden geçerken bazı mezarlıklarda da çeşitli önlemler alındı.

Hristiyan Mezarlıkları Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin cenazesine en fazla 25 kişinin katılabileceği ve defin işleminin 30 dakika içinde tamamlanması gerektiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 811 kişi virüse yakalandı, 422 kişi de sağlığına kavuştu.

Kovid-19 nedeniyle 18 kişi yaşamını yitirirken, ölü sayısının yüksek seyretmesi endişeye yol açtı.

Salgının başından bu yana en yüksek günlük ölüm 29 olarak dün kayda geçmişti.

Hükümet bir yandan aşılama çalışmalarına hız verirken, bir yandan kamuoyunda da sık sık maske, mesafe ve hijyen uyarıları yapılıyor.

Ülkede salgının başından bu yana 65 bin 333 kişide virüse rastlandı, 1441 kişi hayatını kaybetti.

Senegal'de 23 Şubat'ta başlayan aşılama kampanyasında bugüne kadar 970 bin 125 kişi aşılandı. Ülkede yıl sonuna kadar 9 milyon kişinin aşılanması planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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