Senegal'de Kovid-19 aşısı yaptıranların sayısı 1 milyonu geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Senegal'de Kovid-19 aşısı yaptıranların sayısı 1 milyonu geçti

Senegal'de Kovid-19 aşısı yaptıranların sayısı 1 milyonu geçti
Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

Senegal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının 3'üncü dalgasıyla mücadele edelerken, 1 milyondan fazla kişiyi aşılamayı başardı.

Senegal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının 3'üncü dalgasıyla mücadele edelerken, 1 milyondan fazla kişiyi aşılamayı başardı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 bin 50 test yapıldı ve 648 kişide virüse rastlandı.

Kovid-19 nedeniyle 10 kişi yaşamını yitirirken, 410 kişi de sağlığına kavuştu.

Ülkede salgının başından bu yana 66 bin 898 kişi virüse yakalandı, 1467 kişi hayatını kaybetti.

Halihazırda, Sinovac, Johnson&Johnson ve AstraZeneca aşılarının kullanıldığı Senegal'de son 24 saatte 40 bin 444 kişiye aşı yapıldı. Böylece 23 Şubat'ta başlayan aşılama kampanyasında aşı olanların sayısı 1 milyon 17 bin 569'a ulaştı.

Yaklaşık 16 milyon nüfuslu ülkede toplum bağışıklığının kazanılması için 9 milyon kişinin aşılanması hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülben Ergen Şeyma Subaşı Oğulcan Engin İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Burak Elmas Hakan Reçber Rıza Kayaalp Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Senegal'de Kovid-19 aşısı yaptıranların sayısı 1 milyonu geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.8.2021 22:26:31. #1.16#

title