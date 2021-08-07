Senegal'de Kovid-19 aşısı yaptıranların sayısı 1 milyonu geçti

Senegal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının 3'üncü dalgasıyla mücadele edelerken, 1 milyondan fazla kişiyi aşılamayı başardı.

Senegal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının 3'üncü dalgasıyla mücadele edelerken, 1 milyondan fazla kişiyi aşılamayı başardı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 bin 50 test yapıldı ve 648 kişide virüse rastlandı.

Kovid-19 nedeniyle 10 kişi yaşamını yitirirken, 410 kişi de sağlığına kavuştu.

Ülkede salgının başından bu yana 66 bin 898 kişi virüse yakalandı, 1467 kişi hayatını kaybetti.

Halihazırda, Sinovac, Johnson&Johnson ve AstraZeneca aşılarının kullanıldığı Senegal'de son 24 saatte 40 bin 444 kişiye aşı yapıldı. Böylece 23 Şubat'ta başlayan aşılama kampanyasında aşı olanların sayısı 1 milyon 17 bin 569'a ulaştı.

Yaklaşık 16 milyon nüfuslu ülkede toplum bağışıklığının kazanılması için 9 milyon kişinin aşılanması hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan