Senegal'de korona virüsü vaka sayısı 47'ye yükseldi
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Senegal, 3. Sayfa

Senegal'de korona virüsü vaka sayısı 47'ye yükseldi

Senegal Sağlık Bakanlığı, korona virüsü salgınında ülkede 9 kişide daha vaka tespit edilmesiyle vaka sayısı 47'ye yükseldi.

21.03.2020 16:10 | Son Güncelleme: 21.03.2020 16:15
Senegal'de korona virüsü vaka sayısı 47'ye yükseldi

Senegal Sağlık Bakanlığı, korona virüsü salgınında ülkede 9 kişide daha vaka tespit edilmesiyle vaka sayısı 47'ye yükseldi.

Senegal Sağlık Bakanlı Abdoulaye Sarr, 9 kişide korona virüsünün tespit edildiğini duyurdu. Hastaların mahremiyetinin korunması adına isimlerinin ve uyruklarının açıklanmayacağı belirtildi.

Uluslararası uçuşlar 17 Nisan'a kadar askıya alınacak

Senegal'de vakaların artmasıyla aldığı önlemler kapsamında tüm uluslararası yolcu uçuşlarının 17 Nisan'a kadar askıya alınacağı aktarıldı. - DAKAR

Kaynak: İHA

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