Senegal'de köle ticaretinin merkezi Goree Adası, geçmişin izini turizmle silmeye çalışıyor
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Senegal'de köle ticaretinin merkezi Goree Adası, geçmişin izini turizmle silmeye çalışıyor

Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Afrika'da iki asır önce Amerika ve Avrupa'ya yapılan köle ticaretinin merkezi olan Senegal'deki Goree Adası, geçmişinin izlerini turizmle silmeye çalışıyor.

Afrika'da iki asır önce Amerika ve Avrupa'ya yapılan köle ticaretinin merkezi olan Senegal'deki Goree Adası, geçmişinin izlerini turizmle silmeye çalışıyor.

Tarihi acı, gözyaşı ve ölümlerle yazılan, şimdilerde ise ülkenin en önemli turizm noktalarından olan ada, Dakar'ın 2 kilometre kadar açığında bulunuyor.

Yaklaşık 20 dakikalık vapur yolculuğuyla ulaşılabilen Goree Adası, koloni dönemine ait kiremit yapıları, rengarenk evleri ile ön plana çıkıyor.

Afrikalıların gemilere bindirilmeden önceki son durağı olan ve bu nedenle, "Dönüşü olmayan yol" adı da verilen Goree Adası, her yıl çok sayıda turist tarafından ziyaret ediliyor.

Afrikalıların uğradığı insanlık dışı muamelenin sembolü haline gelen Kunta Kinte'nin de tutsak olarak bekletildiği Goree Adası'na, Dakar Limanı'ndan her saat başı kalkan feribotlarla ulaşım sağlanıyor.

Ziyaretçiler, 28 hektar alana sahip olan adada geçmişin izleri arasında gezinti yapıyor. Halk plajı da bulunan adada, Afrika insanının ve gündelik hayatının resmedildiği yağlı boya tabloların yanı sıra bölgeye özgü tasarımlar da ziyaretçiler için satışa sunuluyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'nde bulunan adada, bin civarında kişi yaşıyor.

Ada, her yıl siyasetçiler ile çok sayıda sanatçı ve tarihçiyi de ağırlıyor.

Senegal'de köle ticaretinin merkezi Goree Adası, geçmişin izini turizmle silmeye çalışıyor
Senegal'de köle ticaretinin merkezi Goree Adası, geçmişin izini turizmle silmeye çalışıyor
Senegal'de köle ticaretinin merkezi Goree Adası, geçmişin izini turizmle silmeye çalışıyor
Senegal'de köle ticaretinin merkezi Goree Adası, geçmişin izini turizmle silmeye çalışıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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