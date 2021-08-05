Senegal'de kılık değiştirerek kız arkadaşının yerine sınava giren kişiye 1 ay hapis

Senegal'de lise bitirme sınavına, kılık değiştirerek kız arkadaşının yerine giren kişi ve kız arkadaşı, 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Senegal'de lise bitirme sınavına, kılık değiştirerek kız arkadaşının yerine giren kişi ve kız arkadaşı, 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Khadim Mboup ve kız arkadaşı Guangue Dioum, Diourbel Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

Mboup, kız arkadaşını çok sevdiğini, İngilizce sınavını geçemeyeceğini düşündüğü için onun yerine sınava girdiğini ve dikkat çekmemek için de sınav sırasında yerinden hiç kalkmadığını söyledi.

Dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığıyla suçlanan Mboup ve dolandırıcılığa yardım ve yataklık etmekle suçlanan Dioum, 7 günü kapalı 1 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Kız arkadaşının kıyafetlerini giyen ve maske sayesinde de yüzünü gizleyen Mboup, Dioum'un yerine İngilizce sınavına girmiş ve görevliler tarafından yakalanmıştı.

Kız arkadaşının kıyafetleriyle görüntülenen Mboup'un fotoğrafı, başta Senegal olmak üzere tüm dünya basınında yer almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan