Senegal'de kılık değiştirerek kız arkadaşının yerine sınava giren kişi yakalandı
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Senegal'de kılık değiştirerek kız arkadaşının yerine sınava giren kişi yakalandı

Senegal'de kılık değiştirerek kız arkadaşının yerine sınava giren kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

Senegal'de lise bitirme sınavına, kılık değiştirerek kız arkadaşının yerine giren kişi ve kız arkadaşı gözaltına alındı.

Senegal'de lise bitirme sınavına, kılık değiştirerek kız arkadaşının yerine giren kişi ve kız arkadaşı gözaltına alındı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Diourbel kentinde, 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Khadim Mboup, kız arkadaşının kılığına bürünerek, onun yerine lise bitirme sınavına girdi.

Kız arkadaşının kıyafetlerini giyen ve maske sayesinde de yüzünü gizleyen Mboup, görevlilerin dikkati sayesinde yakalandı.

Mboup ve sınav sırasında evinde saklanan kız arkadaşı Guangue Dioum gözaltına alındı.

Khadim Mboup, sorgusunda, kız arkadaşını çok sevdiğini ve İngilizce sınavını geçemeyeceğini düşündüğü için onun yerine sınava girdiğini söyledi.

Dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığıyla suçlanan Mboup ve dolandırıcılığa yardım ve yataklık etmekle suçlanan Dioum, Diourbel Mahkemesinde, 5 Ağustos'ta hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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