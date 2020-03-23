Senegal'de karantinadan kaçan Kovid-19 tanısı konulan hasta paniğe neden oldu
Senegal'in başkenti Dakar'da karantinadan kaçan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulan hasta paniğe yol açtı.
Senegal'in başkenti Dakar'da karantinadan kaçan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulan hasta paniğe yol açtı.
Koronavirüs testi pozitif olduğu için karantinada tutulan kişi, cumartesi günü kayıplara karıştı.
Sağlık görevlileri, kaçan hastayı Dakar'ın kenar mahallelerinden Pikine'in kalabalık bir bölgesindeki evinde buldu.
Mahallede paniğe neden olan hasta, ikna edilerek yeniden karantinaya alındı.
Senegal'de bugün tespit edilen 11 vakayla koronavirüs vaka sayısı 67'ye yükseldi.
Hastalardan 5'i iyileşti, 62'sinin tedavisi ise sürüyor.
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Kaynak: AA