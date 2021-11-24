Senegal'de kaldırılan "başbakanlık makamı" yeniden geliyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Senegal'de kaldırılan "başbakanlık makamı" yeniden geliyor

AA / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel
Senegal'de kaldırılan

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, 2019'da kaldırılan başbakanlık makamının geri getirilmesini öngören anayasa değişikliği konusunda Bakanlar Kurulunu bilgilendirdi.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, 2019'da kaldırılan başbakanlık makamının geri getirilmesini öngören anayasa değişikliği konusunda Bakanlar Kurulunu bilgilendirdi.

Bakanlar Kurulu sonrası hükümetten yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Sall'in başbakanlık görevinin geri getirilmesi için anayasada değişiklik yapma isteğini Bakanlar Kuruluyla paylaştığı belirtildi.

Ulusal basında çıkan haberler de, anayasa değişikliği teklifinin, Ulusal Meclis'te "acil durum" prosedürü kapsamında görüşüleceği kaydedildi.

Başbakanlık makamı, Nisan 2019'da ikinci dönemine seçilen Cumhurbaşkanı Sall'in meclise sunduğu anayasa değişikliği teklifi ile Mayıs 2019'da kaldırılmıştı.

Senegal, 1963-1970 yıllarında eski Cumhurbaşkanı Leopold Senghor yönetiminde, 1983-1991 yıllarında da eski Cumhurbaşkanı Abdou Diouf döneminde başbakanlık makamı olmadan yönetilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İSEDAK 37'nci Bakanlar Toplantısı'na video mesaj gönderdi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İSEDAK 37'nci Bakanlar Toplantısı'na video mesaj gönderdi Açıklaması

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenlerle bir araya geldi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenlerle bir araya geldi Açıklaması

AA / Fatma Esma Arslan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title