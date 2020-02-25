Senegal'de kafesteki aslan, park çalışanının kolunu ısırdı
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Senegal'de kafesteki aslan, park çalışanının kolunu ısırdı

Senegal'in başkenti Dakar'daki Hann Hayvanat Bahçesi'nde bir aslan, kafesin içine elini uzatarak kendisini sevmek isteyen park görevlisinin kolunu ısırdı.

25.02.2020 13:58 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:58
Senegal'de kafesteki aslan, park çalışanının kolunu ısırdı

'in başkenti 'daki Hann 'nde bir aslan, kafesin içine elini uzatarak kendisini sevmek isteyen park görevlisinin kolunu ısırdı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, ziyaretçileri etkilemek isteyen park çalışanı, güvenlik çitinin üzerinden atlayarak kafesteki aslanın başını okşamak için kolunu kafesin içine uzattı.

Aslan, görevlinin koluna dişlerini geçirerek bir süre bırakmadı.

Görevli, yumruklayarak aslanın ağzından kolunu kurtardı.

Hayvanat bahçesini ziyaret edenler olayı korku içinde izledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

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