Senegal'de Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan ve destekleyenlerin turuncu rengini kullanması istenen "Kadına Karşı Şiddetle Mücadele İçin 16 Günlük Aktivizm Kampanyası" Senegal'in başkenti Dakar'da başladı.

Dakar'daki bir otelde düzenlenen kampanyanın başlangıç törenine, Dışişleri Bakanı Aissata Tall Sall, Kadın Bakanı Salimata Diop Dieng, Batı ve Orta Afrika BM Kadınları Bölge Direktörü Oulimata Sarr, Avrupa Birliği'nin Senegal Büyükelçisi Irene Mingasson ve davetliler katıldı.

Senegal'de faaliyet gösteren kadın dernekleri ve sivil toplum örgütlerinin de yoğun katılım sağladığı etkinlikte katılımcıların turuncu renkte kıyafet ve aksesuarlar tercih etmesi dikkati çekti.

Program, Senegal'in tek ve ilk kadın orkestrası Jigeen Ni'nin konseriyle devam etti.

"Dünyayı turuncuya boya" sloganının kullanıldığı ve 10 Aralık'a kadar devam edecek kampanya kapsamında ülke çapında kadına şiddet konusunda farkındalık oluşturmak için çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Fatma Esma Arslan - Son Dakika Haberleri

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