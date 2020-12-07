Senegal'de insan kaçakçılığı çetesi çökertildi
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Senegal'de insan kaçakçılığı çetesi çökertildi

07.12.2020 13:51 | Son Güncelleme: 07.12.2020 13:57
Senegal'de insan kaçakçılığı çetesi çökertildi

Senegal'de faaliyet gösteren insan kaçakçılığı çetesinin çökertildiği duyuruldu.

Senegal'de faaliyet gösteren insan kaçakçılığı çetesinin çökertildiği duyuruldu.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Afrika'nın çeşitli ülkelerinden gelen kişileri çalıştırmak üzere Körfez ülkelerine yollayan bir çete, düzenlenen operasyonla çökertildi.

Operasyonda, hizmet ya da fuhuş sektöründe çalıştırılmak için Körfez ülkelerine gönderilmeyi bekleyen Gine ve Sierra Leone vatandaşı 87 kadın da ele geçirildi.

Para karşılığı bu yolcuların geçişini kolaylaştırmakla suçlanan, Uluslararası Blaise Diagne Havalimanı'nda görevli 8 polis de gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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