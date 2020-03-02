Senegal'de ilk Kovid-19 vakası tespit edildi
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Senegal'de ilk Kovid-19 vakası tespit edildi

Senegal'de ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiği bildirildi.

02.03.2020 19:30 | Son Güncelleme: 02.03.2020 19:30
Senegal'de ilk Kovid-19 vakası tespit edildi

'de ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiği bildirildi.

Dakaractu'nun haberine göre, önceki gün Air Senegal uçağıyla 'ten Dakar'a gelen Fransız yolcuya yapılan testin sonucu pozitif çıktı.

Fransız hasta karantinaya alınırken, aynı uçakta bulunan yolculara ulaşmaya çalışılıyor.

Kaynak: AA

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