Senegal'de ilk Kovid-19 vakası tespit edildi
Senegal'de ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiği bildirildi.
02.03.2020 19:30 | Son Güncelleme: 02.03.2020 19:30
Senegal'de ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiği bildirildi.
Dakaractu'nun haberine göre, önceki gün Air Senegal uçağıyla Paris'ten Dakar'a gelen Fransız yolcuya yapılan testin sonucu pozitif çıktı.
Fransız hasta karantinaya alınırken, aynı uçakta bulunan yolculara ulaşmaya çalışılıyor.
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Kaynak: AA