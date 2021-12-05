Senegal'de ilk kez Omicron varyantı tespit edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Senegal'de ilk kez Omicron varyantı tespit edildi

AA / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel
Senegal'de ilk kez Omicron varyantı tespit edildi

Senegal'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına ilk kez rastlandı.

Senegal'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına ilk kez rastlandı.

Sağlık Araştırmaları Epidemiyolojik Gözetim ve Eğitim Enstitüsünden (IRESSEF) yapılan açıklamada, 58 yaşındaki hastanın Senegal'e bölge ülkelerinden birinden 22 Kasım'da geldiği bildirildi.

Açıklamada, 24-25 Kasım'da başkent Dakar'da yaklaşık 300 kişinin katıldığı uluslararası bir organizasyona katılan vakanın, varyantın tespitinden sonra 4 Aralık'ta karantinaya alındığı bilgisi paylaşıldı.

İki doz aşılı olan hastanın hiçbir belirti göstermediği vurgulanırken, ülkeden ayrılan yabancı uyruklu temaslı kişilere ulaşılmaya çalışıldığı kaydedildi.

Yaklaşık 17 milyonluk Senegal'de salgının başından bu yana 74 bin 13 kişide Kovid-19'a rastlanırken, 1886 kişi de virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ülkede bugüne kadar 1 milyon 328 bin 633 kişi aşılandı.

Kasım sonunda ilk kez Güney Afrika'da tespit edilen Omicron varyantı kıtada Nijerya, Gana, Botsvana, Zambiya ve Zimbabve'de de görülmüştü.

Son dakika haberi... Annesine 'bunlar beni vuracaklar' mesajı attı, 1 ay sonra öldürüldü

Son dakika haberi... Annesine 'bunlar beni vuracaklar' mesajı attı, 1 ay sonra öldürüldü

 En büyüğü 15 yaşındaki 3 çocuğun çaldıkları araçla 900 KM'lik kaçışı 7. günde son buldu

En büyüğü 15 yaşındaki 3 çocuğun çaldıkları araçla 900 KM'lik kaçışı 7. günde son buldu

 ORDU'DA OTOMOBİL ÇALAN 3 ÇOCUK YAKALANDI

ORDU'DA OTOMOBİL ÇALAN 3 ÇOCUK YAKALANDI

AA / Fatma Esma Arslan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title