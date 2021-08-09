Senegal'de hamilelere de Kovid-19 aşısı yapılacak

Senegal'de hamilelere de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılabileceği bildirildi.

Senegal'de hamilelere de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılabileceği bildirildi.

Sağlık Bakanlığına bağlı Hastalıkları Önleme Direktörlüğünden hastanelere gönderilen yazıda, yeni kararla hamilelerin de Kovid-19 aşı takvimine dahil olabileceği kaydedildi.

Senegal'de daha önce hamileler, Kovid-19 aşı kampanyasının dışında tutulmuştu.

Öte yandan Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte yapılan 3 bin 221 testten 433'ünün sonucu pozitif çıktı.

Kovid-19 nedeniyle 13 kişi yaşamını yitirirken, 538 kişi sağlığına kavuştu.

Yaklaşık 16 milyon nüfusa sahip ülkede, salgının başından bu yana 68 bin 12 kişi virüse yakalandı, 1495 kişi hayatını kaybetti.

Senegal'de 23 Şubat'ta başlayan aşılama kampanyasında bugüne kadar 1 milyon 35 bin 558 kişi aşılandı. Ülkede yıl sonuna kadar 9 milyon kişinin aşılanması planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan