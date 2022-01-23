Senegal'de halk yerel seçimler için sandık başında

Senegal'de yerel seçimler için oy verme işlemi başladı.

Yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi 18.00'e kadar sürecek.

Yaklaşık 6 milyon 600 bin seçmenin bulunduğu ülkede, 15 bin sandıkta 500'den fazla belediye ve 43 bölgenin yöneticileri belirlenecek.

Yerel seçimlerin, temmuzda düzenlenecek milletvekili seçimleri ve 2024'te yapılacak cumhurbaşkanı seçimleri öncesinde test niteliği taşıdığı belirtiliyor.