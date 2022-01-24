Senegal'de halk yerel seçimler için sandık başına gitti

Senegal'de yerel seçimler için oy verme işlemi dün sabah yerel saatle 08.00'de başladı ve oy verme işlemi 18.00'e kadar sürdü.

Senegal'de yerel seçimler için oy verme işlemi dün sabah yerel saatle 08.00'de başladı ve oy verme işlemi 18.00'e kadar sürdü.

Yaklaşık 6 milyon 600 bin seçmenin bulunduğu ülkede, 15 bin sandıkta 500'den fazla belediye ve 43 bölgenin yöneticileri belirlenecek.

Yerel seçimlerin, temmuzda düzenlenecek milletvekili seçimleri ve 2024'te yapılacak cumhurbaşkanı seçimleri öncesinde test niteliği taşıdığı belirtiliyor.