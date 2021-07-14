Senegal'de günlük Kovid-19 vaka sayısı rekor seviyeye ulaştı
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Senegal'de günlük Kovid-19 vaka sayısı rekor seviyeye ulaştı

Senegal'de günlük Kovid-19 vaka sayısı rekor seviyeye ulaştı
Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

Senegal'de son 24 saat içinde tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 733'e çıkarak salgının başından bu yana en yüksek rakam olarak kayda geçti.

Senegal'de son 24 saat içinde tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 733'e çıkarak salgının başından bu yana en yüksek rakam olarak kayda geçti.

Senegal Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 854 test yapıldı, 733 kişide virüse rastlandı. Ülkede salgının başladığı 2 Mart 2020'den bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Pozitif çıkma oranı yüzde 25'e çıkarken virüs nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi, 138 kişi sağlığına kavuştu.

Yaklaşık 16 milyonluk ülkede salgının başından bu yana 47 bin 596 kişi hastalığa yakalandı, 1203 kişi hayatını kaybetti.

Senegal'de 23 Şubat'ta başlayan aşılama kampanyasında bugüne kadar 590 bin 969 kişi aşı oldu. Ülkede yıl sonuna kadar 3 milyon kişinin aşılanması planlanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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