Senegal'de gözaltına alınan muhalif siyasetçiler serbest kaldı

Senegal'de gözaltına alınan muhalif siyasetçiler Barthelemy Dias, Ousmane Sonko ve Malick Gakou serbest bırakıldı.

Yerel basında çıkan haberler de, muhalif "Yewwi Askan Wi" koalisyonunun Dakar Belediye Başkanı adayı Dias'ın, 2011'deki cinayet davasıyla ilgili Temyiz Mahkemesine çağrılması sonrasında çıkan olaylar nedeniyle gözaltına alınan siyasetçilerin serbest kaldığı belirtildi.

Dias'ın, Temyiz Mahkemesine çağrılması Dakar sokaklarını karıştırmış, destekçileriyle kolluk kuvvetleri arasında arbede yaşanmıştı.

Polis, aynı koalisyondan PASTEF lideri Sonko ve Sacre Coeur Belediye Başkanı Gakou'nun da yer aldığı konvoya biber gazıyla müdahale etmiş ve siyasetçileri gözaltına almıştı.

Muhalif isimlerin hangi gerekçeyle gözaltına alındığı açıklanmazken, destekçileri ise Dakar sokaklarında lastik yakmış ve yolları kapatmıştı.

Destekçileri, Dias'ın adaylığının "yargı yoluyla" engellenmeye çalışıldığını iddia ediyor.

Barthelemy Dias davası

Dias, Dakar'daki Mermoz Sacre-Coeur ilçesinin belediye başkanı olduğu 2011'de belediye binasına saldırmaya gelen bir gruba açtığı ateş sonucu bir kişiyi öldürmekle suçlanıyordu.

Kimseyi doğrudan hedef almadığını, havaya ateş açtığını kaydeden Dias, kasten adam öldürme ve ruhsatsız silah bulundurma suçundan 6 ayı kapalı 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Dias, 4 ay hapis yattıktan sonra denetimli serbestlikten faydalanarak cezaevinden çıkmıştı.

Ancak bu mahkumiyeti eleştiren Dias, ceza hakimlerine yönelik yaptığı eleştiriler nedeniyle de 2018'de 6 ay ceza almış ve hapse girmişti.

Dias'ın avukatları 2011'deki mahkumiyete itiraz ederek kararı temyize taşımıştı. Dias'ın cinayetten hüküm giydiği dava Yargıtayda devam ediyor.

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