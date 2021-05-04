Senegal'de gazeteciler reform talebiyle oturma eylemi düzenledi
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Senegal'de gazeteciler reform talebiyle oturma eylemi düzenledi

Senegal'de gazeteciler reform talebiyle oturma eylemi düzenledi
Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım - Haberler | Güncel

Senegal'de gazeteciler, çalışma koşullarının iyileştirilmesi için oturma eylemi gerçekleştirdi.

Senegal'de gazeteciler, çalışma koşullarının iyileştirilmesi için oturma eylemi gerçekleştirdi.

Ülkedeki Basın Dernekleri Koordinasyonunun, basın mensuplarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi için başkent Dakar'da düzenlediği oturma eylemine çok sayıda gazeteci katıldı.

İletişim Bakanlığı binasının önünde toplanan eylemciler, "Medya tehdit altında, demokrasi tehlikede" yazan pankartlar taşıdı.

Senegal'de Profesyonel İletişim ve Haberleşme Sendikası Genel Sekreteri Bamba Kasse, gazetecilere yaptığı açıklamada, medya sektöründe ihtiyaç duyulan reformların yapılması için herkesi dayanışma içinde olmaya çağırdı.

Şiddet olaylarına maruz kalan gazetecilerin, hayatlarını tehlikeye atarak görevlerini yerine getirmeye çalıştığına dikkati çeken Kasse, ifade ve basın özgürlüğünün tehlike altında olduğunu vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım

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