Senegal'de eşek arabaları ulaşımda sıkça tercih ediliyor
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Senegal'de eşek arabaları ulaşımda sıkça tercih ediliyor

Senegal'de eşek arabaları ulaşımda sıkça tercih ediliyor
Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Senegal'in kırsal bölgelerinde ulaşımda ucuz olması dolayısıyla taksilerden daha çok eşek arabaları kullanılıyor.

Batı Afrika ülkesi Senegal'in kırsal bölgelerinde ulaşımda ucuz olması dolayısıyla taksilerden daha çok eşek arabaları kullanılıyor.

Yaklaşık 5 milyon eşeğin bulunduğu Senegal, bu sayıyla dünyada ilk sıralarda yer alıyor.

Ülkenin en büyük kentlerinin başında gelen Touba'da halk, ulaşımda taksilerden çok eşekleri tercih ediyor.

Kentin her tarafında yüzlerce eşek arabası, sahiplerine para kazandırmak için bölge halkı tarafından adeta taksi gibi kullanılıyor.

Eşekler süslere ve dövmeleriyle de dikkati çekiyor.

Ülke kırsalında hemen hemen her köşede rastlanan eşeklerin otlamaları için de özel bölgeler bulunuyor.

Senegal'de halk, eşeklerin önemini "Eşeksiz bir çiftçinin bizzat kendisi eşektir." sözüyle ifade ediyor.

Eşek yarışları

Senegal'de Bağımsızlık Günü kutlamaları kapsamında her yıl düzenli olarak eşekli çocuk yarışmaları da düzenleniyor.

Renkli görüntülere de sahne olan yarışlarda özellikle hayvanların acı çekmemesi için kamçı ve sopa kullanımının yasak oluşu temel kuralların başında yer alıyor.

Ayrıca ülkede eşek hastanelerinin olduğu ve ücretsiz tedavilerinin yapıldığı da biliniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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