Senegal'de ekonomik büyüme yüzde 1,8 düştü
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Senegal'de ekonomik büyüme yüzde 1,8 düştü

06.01.2021 00:13 | Son Güncelleme: 06.01.2021 00:16
Senegal'de ekonomik büyüme yüzde 1,8 düştü

Senegal'de 2019'da Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), bir önceki yıla oranla 1,8 puan düşerek yüzde 4,4 arttı.

Senegal'de 2019'da Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), bir önceki yıla oranla 1,8 puan düşerek yüzde 4,4 arttı.

Ulusal İstatistik Ajansı, 2019'a ilişkin büyüme verilerini açıkladı.

Buna göre 2018'de yüzde 6,2 artan GSYH, 2019'da yüzde 4,4 artış gösterdi.

Açıklamada, artış oranındaki bu düşüşün birincil sektörlerdeki faaliyetlerin yavaşlamasıyla ilgili olduğu kaydedildi.

Gayri Safi Milli Hasıla da 2018'e göre yüzde 6,3 artışla 28 milyon dolara yükselirken kişi başına düşen milli gelir de 1528 dolar olarak belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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