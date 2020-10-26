Senegal'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 20 ölü

Senegal'den İspanya'ya gitmek üzere yola çıkan düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu en az 20 kişi yaşamını yitirdi.

Senegal'den İspanya'ya gitmek üzere yola çıkan düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu en az 20 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, tekneyle İspanya'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin bulunduğu tekne, motor arızası nedeniyle başkent Dakar'a 80 kilometre mesafedeki Mbour kenti açıklarında battı.

Teknede yaklaşık 200 kişinin bulunduğu tahmin edilirken, şimdilik 20'sinin cansız bedenine ulaşıldı.

Görgü tanıkları, kazadan sağ kurtulanların da olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Macky Sall, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Senegal'de özellikle genç işsizliğinin fazla olduğu bölgelerdeki gençler, balıkçı tekneleriyle kaçak yollardan İspanya'ya gitmeye çalışıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan