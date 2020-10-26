Senegal'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 20 ölü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Senegal'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 20 ölü

26.10.2020 17:23 | Son Güncelleme: 26.10.2020 17:26
Senegal'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 20 ölü

Senegal'den İspanya'ya gitmek üzere yola çıkan düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu en az 20 kişi yaşamını yitirdi.

Senegal'den İspanya'ya gitmek üzere yola çıkan düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu en az 20 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, tekneyle İspanya'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin bulunduğu tekne, motor arızası nedeniyle başkent Dakar'a 80 kilometre mesafedeki Mbour kenti açıklarında battı.

Teknede yaklaşık 200 kişinin bulunduğu tahmin edilirken, şimdilik 20'sinin cansız bedenine ulaşıldı.

Görgü tanıkları, kazadan sağ kurtulanların da olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Macky Sall, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Senegal'de özellikle genç işsizliğinin fazla olduğu bölgelerdeki gençler, balıkçı tekneleriyle kaçak yollardan İspanya'ya gitmeye çalışıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ İlham Aliyev Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Halil Sezai Işın Karaca Acun Ilıcalı
Spor Babel Erol Bulut Yücel İldiz Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Daha Fazla İslam Sabah Fransa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Senegal'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 20 ölü - Dakar
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.10.2020 17:29:50. #1.15#
title