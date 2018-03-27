Senegal'de Doktorlardan Grev Kararı

Senegal'de doktorların, çalışma şartlarının kötü olduğu ve lojman ödeneklerinin zamanında yatırılmadığı gerekçesiyle grev kararı aldığı bildirildi.

Bağımsız Doktorlar Sendikası (SAMES) Genel Sekreteri Boly Diop, basına yaptığı açıklamada, ülke çapında doktorların greve gittiğini açıkladı.

Diop, her ilde sadece bir hastanenin acil durumlar için hizmet vereceğini belirterek, hükümetin, 2014'teki bir anlaşmada bahsedilen "pratisyen hekimlerin çalışma şartlarının iyileştirilmesi ile doktorların emeklilik yaşı, kredi kolaylığı ve lojman ödeneği sağlanması" şartlarını yerine getirmediğini iddia etti.

Sendikanın taleplerinin karşılanıncaya kadar grevin devam edeceğini aktaran Diop, doktorların zor şartlar altında çalıştıklarını kaydetti.

Ülkede adalet çalışanları da duruşma başına yapılan ödemelerin ve lojman ödeneklerinin yetersiz olduğunu savunarak, geçen hafta 3 günlük greve gitmişti.

Senegal'de öğretmenler de konut ödemeleri dahil maaşların zamanında yatmadığını ileri sürerek ocaktan beri devam ettikleri kısmi grevi sürdürme kararı almış, birçok şehirde gösteriler düzenlemişti. Bunun üzerine öğrenciler de birçok kentte yürüyüş yapmış, öğretmenlerin görevlerine dönmelerini talep etmişti.