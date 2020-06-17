Senegal'de devrilen baobab ağacının altında kalan çocuk yaşamını yitirdi
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Senegal'de devrilen baobab ağacının altında kalan çocuk yaşamını yitirdi

Senegal'in merkezindeki Kaffrine bölgesinde devrilen yüzlerce yıllık baobap ağacının altında kalan 2 çocuktan biri öldü, diğeri ağır yaralandı.

Senegal'de devrilen baobab ağacının altında kalan çocuk yaşamını yitirdi
17.06.2020 05:35 | Son Güncelleme: 17.06.2020 05:47

Senegal'in merkezindeki Kaffrine bölgesinde devrilen yüzlerce yıllık baobap ağacının altında kalan 2 çocuktan biri öldü, diğeri ağır yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kahi beldesine bağlı Toune Diome köyünde, asırlarca yaşamasıyla bilinen ve ülkenin simgelerinden olan bir baobap ağacı orta yerinden kırılarak devrildi.

Kahi Belediye Başkanı Moustapha Segnane, ağacın 2 çocuğun üzerine düştüğünü, 14 yaşında bir kız çocuğunun yaşamını yitirdiğini, diğer çocuğun da ağır yaralandığını belirtti.

Yılın bu döneminde çok yaşlı baobap ağaçlarının devrildiklerinin sıklıkla görüldüğünü dile getiren Segnane, genelde köylerin merkezinde bulunan ağaçların kesilmesine izin verilmemesi nedeniyle bu tür kazaları önleyemediklerini ifade etti.

Kazada ağır yaralanan çocuğun Kaffrine Bölge Hastanesinde tedavi gördüğü öğrenildi.

Bilimsel adı "adansonia digitata" olan ve kaktüs familyasından "sukulent" (etli bitki) sayılan baobap ağaçları, yağmur mevsiminde gövdelerinde tonlarca su depoluyor.

Binlerce yıl yaşayabilen bu heybetli ağaç türünün boyu 30 metreye, gövde çapı 50 metreye kadar ulaşabiliyor.

Gövde kabukları soyulunca ölen diğer ağaçların aksine yeni kabuk oluşturan ve yaşamaya devam eden baobap ağaçları, öldüklerinde içten çürüyerek aniden çöküyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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