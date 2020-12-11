Senegal'de Dakar Moda Haftası başlıyor

Senegal'de bu yıl 18'incisi yapılacak ve iki gün sürecek Dakar Moda Haftası yarın başlıyor.

Senegal'de bu yıl 18'incisi yapılacak ve iki gün sürecek Dakar Moda Haftası yarın başlıyor.

Dakar Moda Haftası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında başkent Dakar'a 40 kilometre mesafede açık bir alanda yapılacak defileyle başlayacak.

Bu yılki teması sürdürülebilir enerji ve geri dönüşüm olan moda haftasında 16 tasarımcı yer alacak.

Afrika kıtasının en önemli moda etkinliği kabul edilen program, pazar günü yapılacak defilerle son bulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan