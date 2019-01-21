Senegal'de Cumhurbaşkanı Seçimi Adayları Kesinleşti

Senegal'de Anayasa Konseyi, 24 Şubat'ta düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimi için kabul edilen adayların kesin listesini açıkladı.

Anayasa Konseyinden yapılan açıklamaya göre, son açıklanan listedeki 5 isim adaylıklarını korudu.

Bu isimler arasında Cumhurbaşkanı Macky Sall, Idrissa Seck, Ousmane Sonko, Madicke Niang ve Issa Sall bulunuyor.

Adaylıkları, haklarında 5 ya da daha fazla hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle reddedilen ancak itiraz hakkı verilen güçlü isimler Karim Wade ve Khalifa Sall ise kesin olarak liste dışı kaldı.

Anayasa Konseyi, başvuru yapan 27 adaydan 20'sini ülkenin 7 bölgesinden yeterli imza toplayamadığı için elemişti.

Seçim yasasında yapılan son değişikliğe göre, cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenlerin Seçim Kuruluna başvurarak, ülkenin 7 bölgesindeki seçmen sayısının yüzde 0,8'i ila 1'i kadar imza toplaması gerekiyor.

Senegal'de kayıtlı 6,5 milyon seçmen bulunuyor.

Mevcut Cumhurbaşkanı Macky Sall, Mart 2012'de seçilerek göreve başlamıştı. Sall, 2016'da anayasayı değiştirerek cumhurbaşkanının görev süresini 7 yıldan 5 yıla düşürmüş ve 2 dönemle sınırlamıştı.

Kaynak: AA