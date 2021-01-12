Senegal'de Cumhurbaşkanı, Meclis oylaması olmadan sokağa çıkma yasağı ilan edebilecek
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Senegal'de Cumhurbaşkanı, Meclis oylaması olmadan sokağa çıkma yasağı ilan edebilecek

12.01.2021 16:57 | Son Güncelleme: 12.01.2021 17:00
Senegal'de Cumhurbaşkanı, Meclis oylaması olmadan sokağa çıkma yasağı ilan edebilecek

Senegal'de Cumhurbaşkanı, Mecliste olağanüstü hal (OHAL) kararı almadan sokağa çıkma ve toplanma yasağı getirebilecek.

Senegal'de Cumhurbaşkanı, Mecliste olağanüstü hal (OHAL) kararı almadan sokağa çıkma ve toplanma yasağı getirebilecek.

Mecliste, 1969 tarihli OHAL yasasında değişiklik için oturum düzenlendi. Oturumda, Cumhurbaşkanı'na meclis oylamasına gerek duymadan sokağa çıkma ve toplanma yasağı ilan etme yetkisi veren değişiklik, oy çokluğuyla kabul edildi.

Buna göre, Cumhurbaşkanı, Mecliste oylamaya ihtiyaç duymadan ve OHAL ilan etmeden, doğal felaket ya da sağlık alanındaki ciddi krizlerde, toplanma ve sokağa çıkma yasağı emri verebilecek.

Gerektiğinde bu yetki, İçişleri Bakanı ve Vali tarafından da kullanılabilecek.

Daha önce, toplanma ve sokağa çıkma yasağı için Mecliste sağlanacak çoğunluğun oyuyla OHAL ilan edilmesi gerekiyordu.

Senegal'de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 6 Ocak'ta, Dakar ve Thies bölgesinde 21.00-06.00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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