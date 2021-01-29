Senegal'de bir kuş parkında 750 pelikan telef oldu
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Senegal'de bir kuş parkında 750 pelikan telef oldu

29.01.2021 01:57 | Son Güncelleme: 29.01.2021 02:00
Senegal'de bir kuş parkında 750 pelikan telef oldu

Senegal'in kuzeyindeki bir kuş parkında 750 pelikanın telef olduğu bildirildi.

Senegal'in kuzeyindeki bir kuş parkında 750 pelikanın telef olduğu bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Saint-Louis bölgesindeki Djoudj Kuş Parkı'nda 23 Ocak'ta 740 yetişkin, 10 genç pelikan bilinmeyen bir nedenle öldü.

Parkın direktörü Bocar Thiam, göç mevsiminde parktaki su kuşlarının sayısının arttığını belirterek ilk kez bu kadar çok sayıda ölümle karşılaştıklarını kaydetti.

Thiam, ölüm nedeninin, geçen ay Senegal'de ortaya çıkan kuş gribinden kaynaklanmadığının altını çizdi.

Pelikanların neden telef olduğu araştırılırken, park bir süre ziyarete kapatıldı.

Djoudj Kuş Parkı, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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