Senegal'de bayram namazı eda edildi
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Senegal'de bayram namazı eda edildi

Senegal'in başkenti Dakar'da Kurban Bayramı namazı Massalikoul Jinaan Camisi'nde kılındı.

Senegal'de bayram namazı eda edildi
31.07.2020 14:37 | Son Güncelleme: 31.07.2020 14:49

Senegal'in başkenti Dakar'da Kurban Bayramı namazı Massalikoul Jinaan Camisi'nde kılındı.

Dakarlılar, sabahın erken saatlerinden itibaren Batı Afrika'nın en büyük camisi kabul edilen Massalikoul Jinaan'a akın etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında camiye girişte gelenlerin ateşi ölçüldü, elleri dezenfekte edildi.

Yalnızca maske takanların girişine izin verilirken, maskesi olmayanlara maske dağıtıldı, namaz boyunca da maskelerini indirilenler uyarıldı.

Cemaatten 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Muhammed Sow, bu bayram namazının önceki yıllardan farklı ve biraz buruk eda edildiğini söyledi.

Sow, "Alıştığımız gibi tam manasıyla kucaklaşamasak da en azından bayram namazını kılabildik. Başta Senegal olmak üzere tüm İslam aleminin refahı, mutluluğu ve salgının bir an evvel son bulması için dua ettim." dedi.

Sosyal mesafeye uygun saf tutulması nedeniyle cemaatin bir kısmı avluya taştı.

Dakar'ın sembollerinden Ulu Cami'nin imamı ise salgın nedeniyle namaz kıldırmayacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Macky Sall de bu yıl bayram namazını evinde eda edeceğini duyurdu.

Kaynak: AA

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