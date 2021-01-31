Senegal'de 750 pelikanın kuş gribi yüzünden telef olduğu ortaya çıktı
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Senegal'de 750 pelikanın kuş gribi yüzünden telef olduğu ortaya çıktı

31.01.2021 00:19 | Son Güncelleme: 31.01.2021 00:19
Senegal'de 750 pelikanın kuş gribi yüzünden telef olduğu ortaya çıktı

Senegal'in kuzeyindeki bir kuş parkında 750 pelikanın kuş gribi nedeniyle telef olduğu bildirildi.

Senegal'in kuzeyindeki bir kuş parkında 750 pelikanın kuş gribi nedeniyle telef olduğu bildirildi.

Çevre Bakanı Abdou Karim Sall, Rfm radyosuna yaptığı açıklamada, Saint-Louis bölgesindeki Djoudj Kuş Parkı'nda 23 Ocak'ta ölen 750 pelikanın kuş gribi nedeniyle telef olduğunu duyurdu.

Sall, bu kapsamda parkın ziyarete kapatıldığının altını çizerek, göç mevsimi nedeniyle hastalığın çok çabuk yayılabileceği uyarısında bulundu.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Djoudj Kuş Parkı, 16 bin hektarlık alanda 400 kuş çeşidine ev sahipliği yapıyor.

Parkta, 23 Ocak'ta 750 pelikan bilinmeyen bir nedenle ölmüş ve cesetler otopsiye gönderilmişti.

Senegal'de ilk kuş gribi vakası ocak başında Thies bölgesindeki kümes hayvanı yetiştiriciliğinin yapıldığı bir çiftlikte ortaya çıkmıştı.

Virüsün komşu ülkelere yayılmasının önüne geçmek için Gambiya, Burkina Faso, Mali ve Moritanya, Senegal'den kanatlı hayvan ithalatını durdurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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