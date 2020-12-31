Senegal'de 7 kişide sarı humma tespit edildi
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Senegal'de 7 kişide sarı humma tespit edildi

31.12.2020 22:51 | Son Güncelleme: 31.12.2020 22:54
Senegal'de 7 kişide sarı humma tespit edildi

Senegal'de ekim ayından bu yana 7 sarı humma vakası tespit edildiği bildirildi.

Senegal'de ekim ayından bu yana 7 sarı humma vakası tespit edildiği bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) yapılan yazılı açıklamada, Senegal'de ekim ayından beri 7 kişide sarı humma görüldüğü ve bunlardan 2'sinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, Senegal'in 2007'de sarı hummaya karşı aşı kampanyası başlattığı, buna karşın ülkenin doğu kesiminde endemik sarı humma bulaşma riskinin yüksek olduğu ifade edildi.

Sarı humma hastalığına neden olan virüs genellikle sivrisinekler tarafından insanlara bulaştırılıyor. Kontrol altına alınamaması durumunda salgınlara neden olan hastalık, ağrı, bulantı ve kusmayla başlayıp kanamalarla seyrediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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