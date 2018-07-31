Senegal'de 3,2 Ton Hint Keneviri Ele Geçirildi

Senegal'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3,2 ton hint kenevirinin ele geçirildiği bildirildi.

Senegal haber ajansı APS'de yer alan habere göre, jandarma ekipleri, başkent Dakar'a 60 kilometre mesafedeki Thies bölgesindeki Mbour kentinde uyuşturucu trafiğini organize ettiği tespit edilen bir suç örgütüne operasyon düzenledi.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, şahısların kullandığı tespit edilen bir eve yaptıkları baskında 3,2 ton hint kenevirine el koydu. Olayla ilgili gözaltına alınan biri kadın 3 kişinin mahkemeye sevk edildikleri açıklandı.

Jandarma kaynakları, sorguda şebekenin yabancı uyruklu bir şahıs tarafından idare edildiği bilgisine ulaştıklarını ifade etti. Şahısların, Moritanya'dan getirdikleri uyuşturucu maddeyi Senegal üzerinden Mali'ye götürmeyi planladıkları belirtildi.

El konulan uyuşturucunun Senegal'de bir baskında ele geçirilen en büyük miktarlardan biri olduğu kaydedildi.