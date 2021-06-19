Senegal'de 29. Saint-Louis Caz Festivali başladı
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Senegal'de 29. Saint-Louis Caz Festivali başladı

Senegal'de 29. Saint-Louis Caz Festivali başladı
Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

SAINT Senegal'de Afrika'nın en büyük caz festivali "Saint-Louis Caz Festivali" başladı.

SAINT Senegal'de Afrika'nın en büyük caz festivali "Saint-Louis Caz Festivali" başladı.

Başkent Dakar'a yaklaşık 250 kilometre mesafede bulunan Saint-Louis kentinde bu yıl 29'uncusu yapılan festival sanatseverlerle buluştu.

Fransız Enstitüsü'nün organizasyonuyla gerçekleşen festivalde ilk akşam, Senegal asıllı Fransız şarkıcı ve besteci Awa Ly ile Jamm Jazz isimli grup sahne aldı.

Geçen yıl yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle düzenlenemeyen festival 20 Haziran'da sona erecek.

Fransız Batı Afrikası'nın 1895-1902 yılları arasındaki başkenti olan ve hala sömürge döneminden kalma birçok izi barındıran Saint Louis, yıl boyu çeşitli kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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