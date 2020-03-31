Senegal'de 175 Kovid-19 vakasından 40'ı iyileşti
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Senegal'de 175 Kovid-19 vakasından 40'ı iyileşti - Haberler
Senegal, Afrika, Güncel

Senegal'de 175 Kovid-19 vakasından 40'ı iyileşti

Batı Afrika ülkesi Senegal'de görülen toplam 175 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasından 40'ı iyileşti.

31.03.2020 19:58 | Son Güncelleme: 31.03.2020 19:58
Senegal'de 175 Kovid-19 vakasından 40'ı iyileşti

Batı Afrika ülkesi Senegal'de görülen toplam 175 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasından 40'ı iyileşti.

Sağlık Bakanlığınca paylaşılan son verilere göre, son 24 saatte 97 kişiye yapılan Kovid-19 testinden 13'ü pozitif çıktı.

Vakalardan 1'i yurt dışı kaynaklı olurken, 12'si temas yoluyla bulaşma ihtimali nedeniyle izlenen kişilerde görüldü.

Ülkede şu ana kadar görülen 175 vakanın 40'ı sağlığına kavuştu, ölümle sonuçlanan herhangi bir vaka henüz bulunmuyor.

Diğer yandan tedavileri süren halihazırdaki 135 vakadan ikisinin durumunun ağır olduğu belirtiliyor.

Burkina Faso'da Kovid-19 bulaşan Eğitim Bakanı iyileşti

Sahraaltı Afrika ülkesi Burkina Faso'da ise Kovid-19 bulaşan 6 bakandan Eğitim Bakanı Stanislas Ouaro hastalığı atlatarak sağlığına kavuştu.

Ülkede, şu ana kadar 242 vaka görülürken, bunların 12'si ölümle sonuçlandı. Virüsün bulaştığı 31 kişi iyileşti.

Kaynak: AA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

112'yi arayıp yardım isteyen bir kişi, gelen sağlık ekibine saldırdı Haberler
112'yi arayıp yardım isteyen bir kişi, gelen sağlık ekibine saldırdı
Vakıf Katılım'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL'lik katkı Haberler
Vakıf Katılım'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL'lik katkı
Prof. Ünal uyardı: İpin ucu kaçtı, o illerde sokağa çıkma yasağı şart Haberler
Prof. Ünal uyardı: İpin ucu kaçtı, o illerde sokağa çıkma yasağı şart
Fransa'da koronavirüs hızla yayılıyor! Ölü sayısı 3 bin 500'ü geçti Haberler
Fransa'da koronavirüs hızla yayılıyor! Ölü sayısı 3 bin 500'ü geçti
Test sayısının arttığını belirten Bakan Koca, vatandaşlara çağrı yaptı Haberler
Test sayısının arttığını belirten Bakan Koca, vatandaşlara çağrı yaptı
Afrika'nın 6 ülkesinde koronavirüs vakası tespit edilmesi Haberler
Afrika'nın 6 ülkesinde koronavirüs vakası tespit edilmesi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 13 bin 531'e, can kaybı ise 214'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 13 bin 531'e, can kaybı ise 214'e yükseldi
Hazineye ait tarım arazilerinin kiraları 6 ay ertelendi
Hazineye ait tarım arazilerinin kiraları 6 ay ertelendi
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bini aştı
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bini aştı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 428'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 428'e yükseldi
Son Dakika: Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs testi pozitif çıktı
İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan blokeyi kaldırmak için mahkemeye başvurdu
İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan blokeyi kaldırmak için mahkemeye başvurdu
Son Dakika: Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, telefonda görüştü! İki lider koronavirüs salgınını ele aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, telefonda görüştü! İki lider koronavirüs salgınını ele aldı
Sağlık çalışanları, koronavirüs sürecinde büyük emek sarf eden temizlik görevlilerini alkışladı
Sağlık çalışanları, koronavirüs sürecinde büyük emek sarf eden temizlik görevlilerini alkışladı
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den OHAL açıklaması: Travmaya sebep olmamalıyız
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den OHAL açıklaması: Travmaya sebep olmamalıyız
Trabzon'da 3 mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Trabzon'da 3 mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 1801'e ulaştı
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 1801'e ulaştı
Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü
Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü
Koronavirüs taşıyan hastalarda kullanılan özel negatif basınçlı sedyeler, hastalığı bulaştırmıyor
Koronavirüs taşıyan hastalarda kullanılan özel negatif basınçlı sedyeler, hastalığı bulaştırmıyor
Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu
Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu
Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin 3 bin 170'e yükseldi
Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin 3 bin 170'e yükseldi
İstanbul'da ürküten koronavirüs fotoğrafları! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi
İstanbul'da ürküten koronavirüs fotoğrafları! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi
Balıkesirli işletmeci, rüyasında gördüğü 'Askıda Erzak' uygulamasını gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor
Balıkesirli işletmeci, rüyasında gördüğü 'Askıda Erzak' uygulamasını gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine yardım...
Putin'in hastane ziyaretinde tokalaştığı başhekim koronavirüse yakalandı
Putin'in hastane ziyaretinde tokalaştığı başhekim koronavirüse yakalandı
New York'ta koronavirüs salgını nedeniyle her 2.9 dakikada bir kişi yaşamını yitirdi
New York'ta koronavirüs salgını nedeniyle her 2.9 dakikada bir kişi yaşamını yitirdi
Ölümden döndüler! Engelli bireyin el frenini çektiği araç, yokuş aşağı sürüklendi
Ölümden döndüler! Engelli bireyin el frenini çektiği araç, yokuş aşağı sürüklendi
İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Hayırlı olsun
İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Hayırlı olsun
Son Dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırladığı infaz düzenlemesi Meclis'te! 5 suç kapsam dışı
Son Dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırladığı infaz düzenlemesi Meclis'te! 5 suç kapsam dışı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Engin Özkoç Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Demet Şener Acun Ilıcalı Fahrettin Koca
Spor Ali Koç Fatih Terim Yılmaz Vural Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Milli Wuhan Ankara Türk Lirası
Şu an buradasınız: Senegal'de 175 Kovid-19 vakasından 40'ı iyileşti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2020 21:38:28. #1.14#
title