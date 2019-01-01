Senegal'da 804 Mahkuma Yeni Yıl Affı

Batı Afrika ülkesi Senegal'de yılbaşı dolayısıyla 804 mahkum affedildi.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Macky Sall, yeni yıl dolayısıyla birçoğu hırsızlık ve adi suçlardan hüküm giyen 804 mahkum için af yetkisini kullandı.

Afla salıverilenler arasında ağır hastalar da bulunuyor.

Senegal geleneklerine göre, cumhurbaşkanı yılbaşı, ramazan ve kurban bayramlarında af yetkisini kullanabiliyor.

Kaynak: AA