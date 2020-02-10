Senegal Cumhurbaşkanından Mali ve Sahel'deki BM Misyonunun değiştirilmesi çağrısı

10.02.2020 17:54 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:54

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Mali ve Sahel bölgesinde terörle mücadelede başarısız olan Mali'deki Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'nun (MINUSMA) değiştirilmesi gerektiğini belirtti.

Afrika kıtasındaki ekonomik, sosyal ve güvenlik konularındaki sorunların masaya yatırıldığı ve bu yıl "silahları susturmak" temasıyla yapılan 33. Afrika Birliği (AfB) Liderler Zirvesi'ne katılan Sall, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Mali ve Sahel'deki terör gruplarına karşı mücadeleyi üstlenmesi için gerçek bir uluslararası koalisyona ihtiyaç var. Başarısız olan MINUSMA'nın değiştirilmesi ve onun yerine uygun yetki ve araçlarla donatılmış bir oluşum gerekli." ifadesini kullandı.

Sall, AfB Komisyonu'na kıtanın gayrisafi milli hasılasının yüzde 1'ini ya da 2,1 milyar dolar bütçeyi Afrika İhtiyat Kuvveti'ne ayırması teklifini sunduğunu ve kabul edilmesini umduğunu kaydetti.

Senegal Cumhurbaşkanı, barış çabalarına bir katkısı nedeniyle layık görüldüğü Sunhak Barış Ödülü tarafından verilen 500 bin doları da AfB Barış Fonu'na bağışlayacağını belirtti.

Sall, kasım 2018'de katıldığı Paris Barış Forumu sırasında, BM'nin Mali'de barış için yeterli çabayı sergilemediği eleştirisinde bulunmuş, Suriye'deki koalisyon güçlerinden daha fazlasına Sahel bölgesi için ihtiyaç olduğu yorumunu yapmıştı.

Kaynak: AA