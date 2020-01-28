Senegal Cumhurbaşkanı Sall, ortak basın toplantısında konuştu - DAKAR
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Senegal Cumhurbaşkanı Sall, ortak basın toplantısında konuştu - DAKAR

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'ın ortak basın toplantısıdaki konuşması DAKAR - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile bir araya geldi.

28.01.2020 19:04 | Son Güncelleme: 28.01.2020 19:06
Senegal Cumhurbaşkanı Sall, ortak basın toplantısında konuştu - DAKAR

Macky Sall'ın ortak basın toplantısıdaki konuşması

DAKAR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile bir araya geldi. Baş başa ve heyetler arası görüşme sonrası Erdoğan ve Sall ortak basın toplantısı düzenledi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Senegal Cumhurbaşkanı Sall, ortak basın toplantısında konuştu - DAKAR
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