: Senegal Cumhurbaşkanı Sall, ortak basın toplantısında konuştu - DAKAR

28.01.2020 19:04 | Son Güncelleme: 28.01.2020 19:06

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'ın ortak basın toplantısıdaki konuşması

DAKAR - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile bir araya geldi. Baş başa ve heyetler arası görüşme sonrası Erdoğan ve Sall ortak basın toplantısı düzenledi.

Kaynak: AA

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