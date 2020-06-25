Senegal Cumhurbaşkanı Sall karantinaya alındı
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Senegal Cumhurbaşkanı Sall karantinaya alındı

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, yeni tip korona virüs (Covid-19) tespit edilen bir kişi ile temasa geçmesinin ardından tedbir amacıyla karantinaya alındı.

Senegal Cumhurbaşkanı Sall karantinaya alındı
25.06.2020 09:57 | Son Güncelleme: 25.06.2020 10:00

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, yeni tip korona virüs (Covid-19) tespit edilen bir kişi ile temasa geçmesinin ardından tedbir amacıyla karantinaya alındı.

Senegal Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 58 yaşındaki Cumhurbaşkanı Macky Sall'in yeni tip korona virüs (Covid-19) teşhisi konulan bir kişiye temasa geçtiğinin öğrenilmesinin ardından karantinaya alındığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Sall'in test sonucunun negatif çıktığı ve tedbir amacıyla 15 gün süreyle karantinada kalacağı duyuruldu. Sall'in temasa geçtiği kişinin kimlik bilgisi ise açıklanmadı. Cumhurbaşkanı Sall'in kardeşi de bir ay önce Covid-19 tedavisi görmüştü.

Öte yandan Senegal'de şu ana kadar 93 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede toplam 6 bin 129 kişide Covid-19 tespit edildi. - DAKAR

Kaynak: İHA

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