Senegal Cumhurbaşkanı Sall'in Belediye Başkanı kardeşi Kovid-19'a yakalandı
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Senegal Cumhurbaşkanı Sall'in Belediye Başkanı kardeşi Kovid-19'a yakalandı

Senegal'de Cumhurbaşkanı Macky Sall'in kardeşi Belediye Başkanı Aliou Sall yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Senegal Cumhurbaşkanı Sall'in Belediye Başkanı kardeşi Kovid-19'a yakalandı
27.05.2020 03:57 | Son Güncelleme: 27.05.2020 03:57

Senegal'de Cumhurbaşkanı Macky Sall'in kardeşi Belediye Başkanı Aliou Sall yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Başkent Dakar'a 16 kilometre mesafedeki Guediawaye kentinin belediye başkanı olan Sall, Facebook hesabından paylaştığı mesajda, kendisine yapılan Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Kentteki Dalal Diam Hastanesinde tedavi altına alındığını belirten Sall, sevenlerinden dua etmelerini istedi.

Kardeş Sall'in ismi, BBC'nin geçen yıl ortaya attığı ve Afrika gündemini aylarca meşgul eden 'ülkedeki petrol yataklarının İngiliz enerji şirketi BP'ye verilmesi karşılığında milyarlarca dolar rüşvetin verildiği' haber dosyasında gündeme gelmişti.

Sall, rüşvet aldığı iddialarını reddetmişti.

Kovid-19 vaka sayısı 3 bini geçti

Diğer yandan Sağlık Bakanlığının paylaştığı son verilere göre, ülkede şu ana kadar toplam 3 bin 161 Kovid-19 vakası görüldü.

Virüs bulaşan 37 kişi yaşamını yitirirken 1565'i sağlığına kavuştu. 18'i ağır vaka 1558 aktif vakanın ise tedavisine devam ediliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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