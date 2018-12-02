Senegal Cumhurbaşkanı Sall'den Güç Gösterisi

Senegal'de 24 Şubat'ta düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçiminde yeniden aday olduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Macky Sall'in adaylığının tanıtıldığı miting düzenlendi.

İktidar koalisyonu "Benno Bokk Yakaar" tarafından Dakar Arena'da düzenlenen aday tanıtım toplantısına, Sall'in 10 binlerce taraftarının yanı sıra Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow, Fildişi Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, Liberya Cumhurbaşkanı Georges Weah, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abdulaziz katıldı.

Sall, mitingde yaptığı konuşmada, Senegal'in ortak tek payda olduğunu belirterek ülkenin güneyindeki Casamance bölgesinde barış çalışmalarını önceleyeceğini ifade etti.

Seçimde birlik olunması gerektiğini kaydeden Sall, Benno Bokk Yakaar koalisyonun özgür ve kalkınmış bir Afrika için çok çalışması gerektiğini söyledi.

Merkez partilerden Senegal Birliği'nin (UCS) lideri Abdoulaye Balde, geçen hafta adaylığını çektiğini, Sall'i destekleyen koalisyona katıldığını açıklamıştı.