Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, şampiyon olan Milli Takımı kabul etti

Afrika Uluslar Kupası şampiyonu Senegal Milli Takımı için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda tören düzenlendi.

Törene Senegal Milli Takımı, aileleri, siyasiler, bakanlar ve davetliler katıldı.

Cumhurbaşkanı Macky Sall, "Teranga'nın Aslanları" lakaplı milli takımı Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon oldukları için tebrik ederek, milli takımın tüm üyelerinin bir çeşit Ulusal Devlet Nişanı olan "Ulusal Aslan Nişanına" layık görüldüğünü belirtti.

Ayrıca Sall, her bir oyuncuya da 87 bin dolar ve Dakar'da 2 arsa hediye ettiklerini de kaydetti.

Milli takım ekibine nişanlarını Cumhurbaşkanı Sall taktim etti.

Senegal Milli Takımı, 6 Şubat'ta Afrika Uluslar Kupası kapsamında final maçı oynadığı Mısır'ı 4-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez şampiyon olmuştu.

Şampiyonluk haberi başta başkent Dakar olmak üzere tüm ülkede coşkuyla kutlanmış ve maçın ertesi günü resmi tatil ilan edilmişti.

Senegal Milli Takımı, 7 Şubat'ta turnuvanın oynandığı Kamerun'dan Dakar'a gelmiş ve takım otobüsüyle şehir turu atmıştı.

Milli takım oyuncuları büyük bir coşku ve sevgi seliyle karşılaşmış, Dakar'daki birçok yol ve geçiş noktasında trafik durma noktasına gelmişti.