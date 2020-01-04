: Senegal Cumhurbaşkanı elinde süpürgeyle sokak temizledi

04.01.2020 22:55 | Son Güncelleme: 04.01.2020 22:58

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, "Temiz Senegal" kampanyası çerçevesinde ülkede her ayın ilk cumartesi yapılacak temizlik faaliyetine katılarak halkla sokakları temizledi.

Başkent Dakar'ın Mermoz semtinde gönüllü temizlik ekibiyle bir araya gelen Sall, eline aldığı süpürgeyle sokakları temizledi. Dakar Belediye Başkanı Soham Wardini ile Konut, Lojman ve Kamu Hijyeni Bakanı Abdou Karim Fofana da Cumhurbaşkanı Sall'a eşlik etti. Cumhurbaşkanı Sall, daha sonra başkentin diğer semtlerini gezerek temizlik çalışmalarını inceledi. Burada gazetecilere konuşan Sall, "Tüm Senegal yaşam alanlarını korunmayı günlük alışkanlık haline getirinceye kadar kampanya devlet eliyle yürütülecek." ifadesini kullandı.

Sall, kampanyanın amacının, temizliğin zorla yaptırılan bir faaliyet olarak algılanması değil, alışkanlık haline getirilmesi gereken bir davranış haline dönüştürülmesi olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Haber Videosu